Парвиз Шахбазов обсудил развитие "зеленых" инициатив в ходе встреч в Милане

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов 1 июля в Милане провел ряд встреч в рамках международного Конгресса по переходу к "зеленой" энергетике, передает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

В частности, в ходе встречи с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом состоялся обмен мнениями по реализации подписанного год назад соглашения о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) со стороны SOCAR Trading в Пакистан.

Также стороны обсудили сотрудничество в рамках COP29 и по вопросам обеспечения глобального энергетического перехода.

В ходе встречи 1 июля с генеральным директором итальянской компании Saipem Алессандро Пулити были рассмотрены возможности сотрудничества в контексте ориентированности компании на область возобновляемой энергетики, особенно морской ветроэнергетики, развития ветроэнергетики на Каспии, реализации «зеленых энергетических коридоров» Азербайджана.