Азербайджан и IFC обсудили общие обязательства по климатическому финансированию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили вопросы, связанные с целями и общими обязательствами по климатическому финансированию в рамках COP29, передает в понедельник Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, обсуждения прошли на встрече между министром экономики Микаилом Джаббаровым и глобальным директором IFC по климатическому бизнесу Джейми Фергюссоном.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с проведением COP29 в Азербайджане, "зеленым" переходом, развитием предпринимательства, а также обсуждены цели, определенные в рамках COP29, общие обязательства по климатическому финансированию и другие потенциальные сферы сотрудничества.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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