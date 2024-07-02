Парвиз Шахбазов обсудил в Милане "зеленые" тренды с "Baker Hughes" и "Zhero" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в Милане провел встречу со старшим вице-президентом по климатическим технологическим решениям компании "Baker Hughes" Алессандро Брешиани, а также с генеральным директором "Zhero Europe" Алессандрой Пасини, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

"На встрече со старшим вице-президентом по климатическим технологическим решениям компании "Baker Hughes" была обсуждена деятельность этой компании по энергетическому переходу, активизация в этом процессе, сотрудничество с Азербайджаном по повышению эффективности производства за счет применения новых технологий", - сообщается в пресс-релизе.

Также были затронуты вопросы устойчивых энергетических решений, сотрудничества в направлении декарбонизации и продвижение энергетического перехода посредством COP29.

"На встрече министра энергетики Азербайджана с Алессандрой Пасини, соучредителем компании "Zhero" и одновременно генеральным директором "Zhero Europe", были обсуждены перспективы сотрудничества по производству электроэнергии из природного газа (e-NG) и "зеленого" водорода. Кроме того, в контексте реализации проектов зеленого энергетического коридора "Каспий-Черное море-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан-Европа" и планов по производству-экспорту водорода, компания "Zhero" выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном", - отмечено в пресс-релизе.

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