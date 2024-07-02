Министр энергетики Азербайджана посетил итальянскую компанию «CESI»

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил итальянскую компанию «CESI», одну из ведущих мировых консалтинговых компаний в области энергетики, технологий и инноваций, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго.

"Исполнительный директор этой компании Никола Мелькиотти сделал презентации об услугах «CESI», которая работает в более чем 70 странах в области планирования, проектирования инфраструктуры передачи энергии, модернизации сетей и возобновляемых источниках энергии", - отмечено в сообщении.

В ходе встречи был обсужден ход реализации процесса технического и экономического обоснования «Зеленого энергетического коридора между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией» и сотрудничество по подключению возобновляемых источников энергии к сети.

"Было отмечено, что инициатива «Зеленые энергетические коридоры» рассматривается как один из приоритетов Программы действий COP29", - отмечено в сообщении.

Министр энергетики также посетил лабораторию компании «CESI», где проводятся различные виды испытаний, направленных на обеспечение надежности и безопасности электрических компонентов и систем.