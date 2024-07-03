Президент COP29 призвал частный сектор разделить ответственность за создание устойчивого будущего

БАКУ/Trend/ - Азербайджану и миру в целом нужна помощь частного сектора в поиске эффективных решений общих проблем борьбы с изменением климата.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в видеообращении к участникам саммита по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) "Государственно-частное партнерство для устойчивого развития" в Баку.

"Работая вместе, мы можем поддержать усилия по созданию среды сотрудничества, в которой государственные и частные организации могут обмениваться идеями, стратегиями и передовым опытом внедрения ESG. Думаю, что частные компании должны взять на себя ответственность по решению текущих климатических проблем", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что на данный момент очень важно выбрать надежные пути энергоперехода, которые будут подкреплены финансовыми планами, бюджетами и целевыми показателями.

"Надеемся, что компании смогут участвовать на COP29 и продемонстрировать как они распределяют капитал и обеспечивают соответствие инвестиционных решений нашим целям в области изменения климата. Давайте начнем с "зеленых" рынков капитала, чтобы мы могли создавать жизнеспособные экономические модели. Без этого сложно создать устойчивое развитие и устойчивое будущее", - добавил он.

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