Государственно-частное партнерство поможет продвижению ESG и климатических целей - Сахиб Мамедов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан привержен целям устойчивого развития и признает решающую роль государственно-частного партнерства в продвижении прогресса в экологическом, социальном и управленческих сферах.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в своем выступлении на проходящем в Баку саммите по экологическим, социальным вопросам и вопросам управления (ESG) "Государственно-частное партнерство (PPP) для устойчивого развития".

По его словам, путь Азербайджана к устойчивому развитию основан на концепции инклюзивности и эффективности и в этом смысле важно государственно-частное партнерство, а также следование политики ESG.

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