Государственно-частное партнерство поможет продвижению ESG и климатических целей - Сахиб Мамедов (дополнение к новости 10.56)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан привержен целям устойчивого развития и признает решающую роль государственно-частного партнерства в продвижении прогресса в экологическом, социальном и управленческих сферах.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в своем выступлении на проходящем в Баку саммите по экологическим, социальным вопросам и вопросам управления (ESG) "Государственно-частное партнерство (PPP) для устойчивого развития".

По его словам, путь Азербайджана к устойчивому развитию основан на концепции инклюзивности, эффективности и устойчивости, и в этом смысле важно государственно-частное партнерство, а также следование политики ESG.

Мамедов напомнил, что в декабре 2022 года в Азербайджане был принят закон о государственно-частном партнерстве.

"Этот закон знаменует собой поворотный момент, создавая основу для активного сотрудничества между государственным и частным секторами. В рамках этого мы заложили четкие положения и гарантии для стимулирования инвестиций и экономического роста, параллельно обеспечивая при этом прозрачность, эффективность и справедливость. Это тесно согласуется с нашим обязательством поддерживать верховенство закона и защищать свободную конкуренцию, гарантируя, что наше партнерство будет не только экономически выгодным, но также этически и социально ответственным", - подчеркнул Мамедов.

Он огласил ряд инициатив в рамках ESG в Азербайджане, в частности, проект опреснения морской воды для производства питьевой воды.

"Данный проект находится на стадии тендера и будет отражать приверженность инновациям и устойчивому развитию. Доступ к чистой питьевой воде имеет основополагающее значение для благополучия человека, и с помощью этого новаторского проекта мы стремимся обеспечить устойчивое будущее для нашей страны", - отметил замминистра.

Он также упомянул, что изучаются новые возможности и в таких секторах, как транспорт, здравоохранение, где важна интеграция "зеленых" технологий и практик.

"Наша цель ясна: решить важнейшие проблемы, стоящие перед сообществом, и внести значимый вклад в благополучие наших граждан", - сказал Мамедов.

К числу проектов с применением ESG он также отнес инициативы по управлению отходами и развитие инфраструктуры, поскольку они направлены на содействие устойчивому росту и повышению качества жизни для всех.

"Окружающая среда является неотъемлемой частью глобальной цепочки поставок, при этом более половины общего мирового ВВП (по оценкам Всемирного экономического форума, около 44 триллионов долларов США) зависит от природы, особенно в таких секторах, как строительство, сельское и лесное хозяйство. Понимание рисков, связанных с утратой биоразнообразия, подчеркивает острую необходимость устойчивой экономической практики", - пояснил Мамедов.

Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает инициативы, начиная от перехода к безотходной экономике и заканчивая внедрением чистых технологий и продвижением возобновляемых источников энергии, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

"Особо хотел бы отметить, что Стратегия "Азербайджан-2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" предусматривает реализацию пяти Национальных приоритетов социально-экономического развития страны в ближайшее десятилетие. В частности, в рамках приоритета "Чистая окружающая среда и страна "зеленого роста"" в этот период должны быть эффективно реализованы создание качественной экологической среды и "зеленого" энергетического пространства", - напомнил замминистра.

По его словам, вопросы энергетического перехода согласованы с повесткой дня зеленой трансформации страны, направленной на увеличение доли возобновляемых источников энергии до 24% от установленной мощности по производству электроэнергии к 2026 году, и до 30% к 2030 году.

"Благодаря стратегическому партнерству с частными предприятиями мы продвигаем инновации в области чистых технологий, сокращаем выбросы углекислого газа и сохраняем наше природное наследие для будущих поколений", - завявил Мамедов.

Он сообщил, что Азербайджан привержен инклюзивности и равенству, стимулирует инициативы, направленные на расширение прав и возможностей сообществ, доступа к здравоохранению и продвижения качественного образования.

"Сотрудничая с частными организациями, мы можем усилить воздействие социальных программ, способствовать развитию предпринимательства и гарантировать, чтобы "никто не остался позади" в нашем стремлении к устойчивому развитию. Азербайджан стремится построить общество благополучия, используя движущие силы устойчивого роста. За последнее десятилетие минимальная заработная плата выросла почти в 3 раза, среднемесячная заработная плата - в 2 раза, минимальная пенсия - в 2,4 раза, а критерий необходимости предоставления адресной государственной социальной помощи малообеспеченным домохозяйствам увеличился более чем в 2,2 раза. Направление инклюзивного роста особо выделено в документах "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" и "Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы", в соответствии с которыми динамичное, инклюзивное общество, основанное на социальной справедливости, определено в качестве одного из пяти приоритетов до 2030 года", - добавил Мамедов.