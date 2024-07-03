Замминистра экономики об отчетах Азербайджана и важности ESG

БАКУ/Trend/- Азербайджан 15 июля в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН представит свой четвертый добровольный национальный обзор действий по климатической повестке.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в своем выступлении на проходящем в Баку саммите по экологическим, социальным вопросам и вопросам управления (ESG) "Государственно-частное партнерство (PPP) для устойчивого развития".

"Мы будем одной из пяти стран мира, которая 15 июля в Нью-Йорке представит четвертый добровольный отчет о выполнении климатических обязательств. Также мы входим в число немногих стран в мире, представивших семь национальных отчетов по устойчивому развитию", - подчеркнул Мамедов.

Касаясь темы сегодняшнего ESG-summit, он отметил, что надлежащее управление является основным столпом программы устойчивого развития Азербайджана.

По его словам, в реализации "Повестки дня-2030 по Целям устойчивого развития" правительство не только создает перспективы для инклюзивного и устойчивого экономического роста, но и открывает новые возможности для укрепления многостороннего сотрудничества с частным сектором.

"Налаживая партнерство с лидерами частного сектора, которые разделяют наши ценности, мы укрепляем систему управления и поддерживаем самые высокие стандарты корпоративной ответственности", - сказал замминистра.

Что касается подотчетности и прозрачности по ESG (экология, общество, управление), то, по словам Мамедова, внедрение основ ESG предполагает интеграцию устойчивых и ответственных методов ведения бизнеса в корпоративные и финансовые системы страны.

"Правительство Азербайджана признает, что факторы ESG имеют решающее значение для бизнеса, инвесторов и политиков, поскольку они оценивают долгосрочную жизнеспособность и влияние экономической деятельности. В связи с этим в прошлом году министерство экономики начало проект совместно с ПРООН, чтобы продвигать ESG-систему в Азербайджане", - сообщил замминистра.

Сахиб Мамедов упомянул, что цель данного проекта состоит в том, чтобы способствовать ответственному корпоративному поведению, в конечном итоге поддерживая правительство Азербайджана в оптимизации распределения ресурсов для целей национального развития в соответствии с Повесткой дня до 2030 года.

"Проект направлен на создание Интегрированной национальной структуры финансирования (INFF) для оказания помощи правительству Азербайджана в эффективном управлении и мобилизации частного, государственного и международного финансирования для достижения результатов устойчивого развития", - пояснил Мамедов.

В завершении выступления он также заявил, что ESG служит платформой для активизации действий и ускорения прогресса на пути к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Посредством диалога, сотрудничества и совместной ответственности мы можем открыть новые возможности для роста, одновременно защищая нашу планету и улучшая благосостояние всех людей", - добавил замминистра.

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