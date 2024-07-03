Резидент-координатор ООН о важности ESG-стандартов в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - ООН полностью привержена поддержке председательства Азербайджана в COP29 и взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для стимулирования действий по борьбе с изменением климата.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреевана в своем выступлении на проходящем в Баку саммите по экологическим, социальным вопросам и вопросам управления (ESG) "Государственно-частное партнерство (PPP) для устойчивого развития".

Она упомянула, что сегодняшняя встреча в Баку была организована при поддержке структур ООН и компании PwC.

"Наши цели на этом мероприятии с PwC ясны. Это содействие диалогу и сотрудничеству, и мы стремимся создать среду, в которой государственные и частные организации могут обмениваться идеями, стратегиями и передовым опытом в области ESG", - подчеркнула Андреева.

По ее словам, важно выделить успешные модели государственно-частного партнерства (PPP), которые бы эффективно способствовали устойчивому развитию, и масштабировать их.

"Также важно понять проблемы и препятствия для внедрения инновационных решений по формированию PPP в целях устойчивого развития", - сказала Андреева.

По ее мнению, важно объединить правительственных чиновников, лидеров бизнеса, организации гражданского общества и научные круги для содержательных дискуссий.

"В рамках дискуссий о PPP и ESG необходимо стимулирование принятия конкретных обязательств по достижению климатических целей, поставленных на COP29 и в последующий период", - отметила резидент-координатор ООН в Азербайджане.

Она также упомянула, что для этого важно понимание стандартов ESG, проведение тренингов по ESG-отчетности, поддержка разработки индивидуальных стратегий ESG.

"Наша конечная цель - создание сообщества ESG в Азербайджане, обеспечивающего долгосрочную приверженность принципам и практикам ESG. Потому что интеграция практик ESG – это не просто соблюдение требований, а создание ценности, управление рисками, меры, способствующие созданию "зеленого" и устойчивого будущего для всех", - добавила Андреева.

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