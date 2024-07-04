На COP29 мы сможем проявить солидарность по вопросам климатической повестки - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - На COP29 мы сможем проявить солидарность по вопросам климатической повестки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в формате «ШОС плюс» в Астане.

«В текущих реалиях особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата. Ситуация в этой сфере вызывает серьезную обеспокоенность. Мы стали свидетелями значительного роста различных природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам. Недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков. По мнению специалистов, масштабы этого стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления. Очевидно, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно», - сказал он.

Токаев считает, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс на декарбонизацию экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств.

«Нашу солидарность по вопросам климатической повестки мы сможем проявить в рамках предстоящей конференции СОР29 в Баку в ноябре этого года. Пользуясь случаем, хочу пожелать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву успешного проведения этого глобального мероприятия. Отдельное внимание следует уделить выработке совместных действий по решению проблем деградации внутренних водоемов, а также внедрению новых водосберегающих технологий. Совместная работа наших стран в этом направлении станет практическим вкладом ШОС в реализацию цели, объявленной Генеральной ассамблеей ООН - Международного года сохранения ледников, который был инициирован Таджикистаном», - сказал он.