Необходимы весомые финансовые результаты на COP29 - Антониу Гутерриш

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АСТАНА /Trend/ - Необходимы весомые финансовые результаты на COP29.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании в формате "ШОС плюс" в Астане.

"Нам нужно больше амбиций по сокращению выбросов и обеспечению климатической справедливости, начиная с крупнейших развитых стран, но также мобилизируя все другие страны. Все правительства должны представить новые определяемые на финансовом уровне взносы к следующему году. Эти платы должны быть полностью согласованы с задачей ограничения долгосрочного глобального потепления 1.5 градусами Цельсия, они должны включать абсолютные цели по сокращению выбросов на 2030 и 2035 года. Здесь очень важно, чтобы мы могли удержать потепление на 1.5 градуса в пределах досягаемости",- сказал он.

По словам Гутерриша, необходимо положить конец вырубки лесов, утроить мощности ВИЭ и сократить мировое потребление ископаемого топлива минимум на 30 процентов к 2030 году.

"И я верю, что все страны полностью прекратят использование угольной энергии к 2040 году. Финансы имеют решающее значение, нам нужно продвигать это в рамках климатических действий, это также касается и борьбы с неравенством. Нам нужны сильные финансовые результаты на COP29 в этом году. А также решительные действия по существенному увеличению кредитного потенциала многосторонних банков развития и изменения их бизнес-модели, что позволит большему количеству частного капитала направляться на борьбу с изменением климата. Нужно чтобы развитые страны определили как они удвоят финансирование мер по адаптации и полностью выполнят все свои обязательства, включая значительные взносы в новый фонд потери ущерба, чтобы обеспечить его открытие для бизнеса в этом году", - отметил генсек ООН.

Он также упомянул, что настало время установить цену на выбросы углерода и обложить налогом непредвиденные прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе.

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