В рамках COP29 cо Всемирным экономическим форумом проведена сессия высокого уровня (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 состоялась Сессия высокого уровня на тему «Сила сотрудничества: совместные усилия для достижения чистого нуля», организованная Министерством экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO и Всемирным экономическим форумом. Модератором сессии выступил управляющий директор Всемирного экономического форума Гим Хуай Нео, сообщает Trend.

Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров выразил свое мнение о принципах совместных усилий по борьбе с изменением климата, глобальной политике в этой сфере и вкладе частного сектора. Было отмечено, что для обеспечения позитивных изменений в этом вопросе важно поддерживать инклюзивные меры и достичь устойчивого развития. В контексте климатических проблем на глобальном уровне важным вопросом также является справедливый подход, охватывающий все народы.

Была представлена информация о целях и проведенной Азербайджаном работе в сфере устойчивого роста и зеленой экономики. Для достижения целей зеленой энергетики в нашей стране обращено внимание на целенаправленные меры по развитию передовых технологий и инновационных решений, подчеркнута важность международного сотрудничества в этой области.

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала выразила свое мнение о важности адаптации глобальных торговых политик к изменению климата и поддержке в этом контексте развивающихся стран.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов выразил мнение о важности международного сотрудничества в борьбе с глобальными изменениями климата, инициативах стран региона в этом направлении, а также важности реализации совместных проектов в области возобновляемой энергетики.

Управляющий директор Всемирного экономического форума Гим Хуай Нео отметила, что

процесс перехода к нулевым выбросам углекислого газа создает большие возможности для экономического роста и создания рабочих мест, подчеркнул важность совместных комплексных подходов для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества стран мира в этой сфере.

Генеральный директор «Boston Consulting Group» и сопредседатель Альянса руководителей климатических лидеров Рич Лессер заявил, что в период с 2019 по 2022 годы им удалось снизить общий уровень выбросов на 10%, одновременно увеличив общий доход на 18% и отметил важность тесного сотрудничества с государствами для более активного участия частного сектора в борьбе с изменением климата. По его словам, для позитивных изменений решающее значение имеют четкая политика и сильные механизмы партнерства в этой области.

Генеральный исполнительный директор компании «Fortescue» Эндрю Форрест подчеркнул важность получения энергии из экологически чистых источников в борьбе с изменением климата. По его словам, достижение глобальных климатических целей возможно благодаря увеличению инвестиций в сектор возобновляемой энергетики и продвижению технологических инноваций.

Стороны подчеркнули необходимость совместных действий на глобальном уровне для решения климатического кризиса. Все правительства, компании и организации гражданского общества призваны взять на себя общую ответственность и присоединиться к борьбе с изменением климата с конкретными планами действий.