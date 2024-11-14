Талех Кязымов о ключевых элементах дорожной карты по продвижению совместимости таксономий устойчивого финансирования

БАКУ /Trend/ – Дорожная карта по продвижению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования выделяет три ключевых элемента.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе панельной дискуссии, организованной Центральным банком Азербайджана на тему "Продвижение устойчивого финансирования по всему миру: Дорожная карта по обеспечению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования"

"Дорожная карта выделяет три ключевых элемента, которые являются критически важными для согласования: определение общего набора экономической деятельности - особое внимание уделено процессу декарбонизации, особенно для развивающихся рынков и развивающихся экономик; разработка общих технических подходов для согласования с принципами таксономий и основными критериями в соответствии с руководящими принципами G20; формулировка общих подходов к финансированию перехода через таксономии. Признается необходимость выхода за рамки «чисто зеленых» инвестиций, поддерживая переходные виды деятельности, особенно в секторах с высокими выбросами", - сказал он.

Отметим, что сегодня Центральный банк Азербайджана в сотрудничестве с IFC, Сетью устойчивого банковского и финансового сектора (SBFN), Международной платформой по устойчивому финансированию (IPSF), Программой развития ООН (UNDP) и при поддержке Финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI) утвердил дорожную карту по продвижению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования.