В рамках COP29 подписано заявление о "Партнерстве ОТГ по климату, инновациям, "зеленой" экономике и торговле" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 состоялась министерская встреча на тему «Партнерство Организации тюркских государств (ОТГ) по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле».

Как сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан высоко ценит сотрудничество с тюркскими государствами и поддерживает интеграционные процессы между нашими странами. Было отмечено, что совместные инициативы внесут важный вклад в достижение позитивных изменений в таких областях, как борьба с изменением климата и "зеленая" экономика. С этой целью, в качестве платформы для поддержки перехода к «зеленой» экономике государств-членов ОТГ, создано Партнерство тюркских государств по климату, инновациям, "зеленой" экономике и торговле.

Эта инициатива направлена на содействие более тесному сотрудничеству в целях умного климатического развития и справедливого "зеленого" перехода. В этих рамках осуществляется подготовка национальных стратегий "зеленого" развития, создание зон "зеленой" энергии, совершенствование механизмов климатического финансирования, поддержка создания "зеленых" МСБ и стартапов и целенаправленная реализация других важных работ.

На мероприятии выступили генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, генеральный директор по операциям Международной исламской торгово-финансовой корпорации Назим Нурдали, заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, министр экономики и торговли Кыргызстана Санжарбек Болотов, помощник министра торговли Турции Мустафа Тузджу, руководитель департамента МИД Азербайджана Эльмар Мамедов. Выступившие представили ​​информацию о политике в области климата и "зеленой" экономики, реализуемой в странах ОТГ. Подчеркнута важность укрепления процессов партнерства и взаимодействия между странами-членами организации по различным направлениям с точки зрения общего благосостояния и адекватного подхода к глобальным вызовам. Было заявлено, что посредством Партнерства ОТГ государства-члены демонстрируют свою приверженность устойчивому развитию, решению климатических проблем и содействию региональному экономическому росту. Подчеркнут важный вклад Азербайджана в укрепление партнерства между тюркскими государствами.

В рамках мероприятия руководители профильных государственных структур стран-членов ОТГ подписали Бакинское заявление министров о создании «Партнерства ОТГ по климату, инновациям, "зеленой" экономике и торговле». В заявлении изложено общее видение будущего, основанного на инновациях, устойчивом развитии и "зеленом" росте.

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