В рамках COP29 компания PwC провела Сессию высокого уровня (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках COP29 компания PwC провела Сессию высокого уровня по декарбонизации, в ходе которой были представлены действенные стратегии для отраслей, в которых трудно сократить выбросы.

Компания PwC провела ключевую сессию по декарбонизации, в которой приняли участие ведущие эксперты Азербайджана в сталелитейной, цементной, строительной и энергетической отраслях и обсудили пути достижения цели по чистому нулю для отраслей, в которых трудно сократить выбросы. Среди именитых спикеров мероприятия были, к примеру, директор по производству Baku Steel Company Джелал Овен, менеджер по устойчивому развитию NORM Cement Эльмар Мамедов, генеральный директор PMD Projects Нариман Топчибашев и заместитель вице-президента SOCAR Хикмет Абдуллаев. Они рассмотрели проблемы и возможности, с которыми сталкиваются отрасли с высоким уровнем выбросов в Азербайджане.

Под модераторством партнёра компании PwC Турция доктора Акифа Коджи, в ходе панельной дискуссии была изучена необходимость комплексного подхода к декарбонизации. «Достижение перехода к «зеленой» экономической модели требует от нас рассмотрения всей цепочки создания стоимости, от сырья и производственных процессов до проектирования продукта и готовности к рынку», - заявил д-р Акиф Коджа. Он подчеркнул, что эта трансформация должна включать в себя круговую перспективу, направленную на повышение эффективности логистики, переработки и аспектов проектирования с целью обеспечения устойчивого развития. По словам д-ра Коджи, «зелёный» переход – это долгосрочный процесс, который будет развиваться посредством стратегической конкуренции между новаторскими зелёными компаниями и традиционными игроками с интенсивным использованием углерода.

В ходе сессии был более углублённо рассмотрен ряд рычагов декарбонизации, включая внедрение возобновляемых источников энергии, альтернативных видов топлива, электрификацию, улавливание углерода и цифровые решения. Новые технологии, такие как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг и дроны, были выделены как эффективные инструменты для отслеживания и сокращения выбросов углерода, иллюстрирующие, как технологические инновации становятся неотъемлемой частью достижения целей устойчивого развития.

Старший менеджер PwC Гюнай Аскерова завершила сессию практическими рекомендациями по отраслевым нормам и стандартам отчётности, которые помогут компаниям более реалистично оценить свой профиль ESG. Она подчеркнула важность систем отчётности, рисков и возможностей, связанных с изменением климата, раскрытия соответствующей финансовой информации и качества данных для поддержки обоснованных решений согласно целям компании в отношении декарбонизации.

Данная сессия, проведенная в рамках COP29, подчеркивает приверженность PwC к укреплению сотрудничества между секторами и предоставлению лидерам отрасли знаний и ресурсов, необходимых для обеспечения устойчивых изменений. Обсуждения укрепили видение PwC в отношении многогранного зелёного перехода, призывая компании сбалансировать экологические цели с экономическими соображениями.

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