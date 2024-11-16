Страны и сообщества должны разрабатывать системы раннего предупреждения как часть решений для адаптации - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Страны и сообщества должны разрабатывать системы раннего предупреждения как часть решений для адаптации.

Как передает Trend, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в ходе мероприятия высокого уровня по укреплению систем климатической информации и многопрофильного раннего предупреждения для повышения устойчивости.

"С начала COP29 было проведено несколько высокоуровневых мероприятий, посвященных системам раннего предупреждения. Президентство COP29 усилило международные послания, включая инициативу "Раннее предупреждение для всех", которая включает три открытые инициативы", - сказала она.

По ее словам, создание эффективных систем раннего предупреждения требует не только усилий со стороны правительств, но и активного и постоянного вовлечения всех заинтересованных сторон, включая местные сообщества, национальные и международные организации.

У.Тагиева добавила, что важную роль в этом процессе играют государственный и частный сектора, гражданское общество и другие ключевые участники, а также эффективное управление знаниями.

"Мир уже сталкивается с изменениями, такими как смещение средней температуры, изменение сезонов, а также учащение экстремальных погодных явлений и медленных процессов. Страны и сообщества должны предпринимать действия для реагирования на текущие и будущие последствия климатических изменений", - подчеркнула замминистра.