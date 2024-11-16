В рамках COP29 стартовала сессия по разбору глобальной архитектуры климатического финансирования (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В Баку стартовала сессия "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, на сессии будут обсуждены парламентские усилия по увеличению объемов климатического финансирования и обеспечению его доступности, особенно для развивающихся стран.

В ходе дискуссий будут рассмотрены ключевые изменения в глобальной системе климатического финансирования, включая Фонд для компенсации ущерба и новый коллективный количественный ориентир (NCQG) по климатическому финансированию, который станет одной из главных тем на COP29.

Парламенты как развитых, так и развивающихся стран получат возможность обсудить, каким образом они могут способствовать поддержке этих важнейших финансовых механизмов для ускорения мобилизации и распределения необходимых ресурсов, чтобы обеспечить достаточное финансирование для стран, наиболее нуждающихся в помощи.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

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