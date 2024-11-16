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На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 16 ноября 2024 18:02 (UTC +04:00)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - На COP29 в Баку состоялась презентация документального фильма "Whale Wash", сообщает Trend.

"Whale Wash" - это часовой документальный фильм-расследование, который исследует современную норвежскую китобойную индустрию и пытается ответить на вопрос, почему Норвегия все еще занимается китобойным промыслом в XXI веке, в то время как многие другие страны прекратили промысел китов?

Группа морских расследований, возглавляемая главным операционным директором ESPA, известным журналистом и защитником окружающей среды, директором Агентства по защите исчезающих видов Питом Карром, преследует норвежские китобойные суда в море и снимает на видео неэтичные методы охоты китобоев. Исследователь ESPA Ханна берет интервью у морских биологов, экспертов по китобойному промыслу и шкиперов китобойных судов, чтобы раскрыть мрачную правду о современном китобойном промысле и слабую научную базу, используемую для обоснования квот на малых полосатиков.

В фильме также рассказывается об истории китобойного промысла в Норвегии, при этом особое внимание уделяется устойчивому китобойному промыслу и пониманию популяций малых полосатиков. Также обсуждается использование китового мяса в кормах для домашних животных, риски для здоровья, экологические и этические последствия китобойного промысла. Дискуссия сосредоточена вокруг китобойного промысла и его сохранения, причем одни выступают за самоопределение и экономическую устойчивость, в то время как другие выражают обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и этических соображений. Рассматриваются споры и противодействие китобойному промыслу, при этом некоторые ставят под сомнение необходимость такой практики, поскольку спрос на китовое мясо на мировом рынке, похоже, сокращается. Высказываются опасения по поводу потенциального расширения рынка и его влияния на популяцию малых полосатиков.

Картина была встречена с большим интересом участников и гостей COP29.

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На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash" (ФОТО)
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