Стало известно количество зарегистрировавшихся на COP29

БАКУ /Trend/ - На прошедшей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) зарегистрировались 75 984 человека.

Как передает Trend, большинство зарегистрированных, т.е. 57 160 человек, являются иностранцами.

При этом зарегистрировавшиеся на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата представляют 197 стран.

Следует отметить, что количество людей, зарегистрировавшихся на COP29, превышает количество людей, зарегистрировавшихся на COP26 (44 165) и COP27 (54 109).

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.