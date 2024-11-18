В рамках COP29 в Баку проводится День человеческого развития, детей и молодежи, здоровья и образования

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках COP29 в Баку проходит День человеческого развития, детей и молодежи, здоровья и образования.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня на COP29 ожидаются совместные конференции высокого уровня министерств науки и образования, труда и социальной защиты, молодежи и спорта, здравоохранения и Президентства COP29.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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