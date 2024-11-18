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Сингапур выражает поддержку Бакинской глобальной платформе климатической прозрачности

Зеленая экономика Материалы 18 ноября 2024 10:08 (UTC +04:00)
Сингапур выражает поддержку Бакинской глобальной платформе климатической прозрачности

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Сингапур выражает поддержку Бакинской глобальной платформе климатической прозрачности.

Как передает Trend в понедельник, об этом сказала министр устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу в ходе круглого стола министров по вопросам глобальной климатической прозрачности.

"Мы рады, что председательство СОР29 сделало климатическую прозрачность ключевым приоритетом этой конференции, и хотим выразить поддержку запуску Бакинской глобальной платформы климатической прозрачности. Эта платформа подчеркивает критически важную роль прозрачности в укреплении взаимного доверия и улучшении международного сотрудничества в глобальных действиях по климату", - сказала она.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.
Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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