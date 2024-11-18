В павильоне ИСЕСКО на COP29 запущена первая структура для внедрения "зеленого" образования в исламском мире

БАКУ /Trend/ - В павильоне ИСЕСКО на COP29 официально запущена первая структура для внедрения "зеленого" образования в исламском мире.

Как передает Trend в понедельник, об этом сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик в ходе "круглого стола" в рамках COP29 на тему экологизации образования и повышения климатической грамотности - 2-й ежегодной встречи Партнерства по экологизации образования.

"Зеленая" повестка в образовании получила особое внимание в последние годы на глобальном уровне, особенно в рамках недавно состоявшейся третьей Конференции министров образования ИСЕСКО в октябре 2024 года в Омане. Первая структура для внедрения "зеленого" образования в исламском мире, разработанная совместно с нашими партнерами из Кембриджского университета, предлагает рекомендации и политику, согласованные с четырьмя основными направлениями: учебные программы, учителя, школы и сообщества, ориентированные на партнерство в области зеленого образования после Саммита по трансформации образования. С радостью сообщаю, что эти рекомендации были приняты с согласованием измеримых краткосрочных и долгосрочных целей для перехода к зеленому образованию в наших странах-членах. Также рад сообщить, что всего час назад эта структура была официально запущена в павильоне ИСЕСКО", - подчеркнул он.