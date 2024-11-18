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На СОР29 утверждены Бакинские принципы развития человеческого потенциала для обеспечения климатической устойчивости

Зеленая экономика Материалы 18 ноября 2024 17:30 (UTC +04:00)
На СОР29 утверждены Бакинские принципы развития человеческого потенциала для обеспечения климатической устойчивости

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках СОР29 были одобрены и утверждены Бакинские принципы развития человеческого потенциала для обеспечения климатической устойчивости.

Как передает Trend в понедельник, об этом сказал старший переговорщик и соруководитель группы по инициативам в рамках Повестки дня действий Президиума COP29 Эльмар Мамедов в ходе панельной дискуссии на тему "Инвестиции в навыки - это обязательство в области климата, которое имеет значение".

"Сегодня мы запустили две ключевые инициативы, которые станут основой мероприятий в рамках Дня развития человеческого потенциала. Эти инициативы поддерживаются ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ, другими агентствами ООН, а также тремя многосторонними банками развития: Азиатским банком развития, Исламским банком развития и тремя фондами — Глобальным фондом, Зелёным климатическим фондом и Фондом адаптации. Кроме того, мы приняли совместное заявление о Бакинской инициативе по развитию человеческого потенциала для укрепления устойчивости к изменению климата. Одновременно с этим были одобрены и утверждены Бакинские руководящие принципы по развитию человеческого потенциала для климатической устойчивости", - подчеркнул Мамедов.

По его словам, в процессе разработки инициатив и плана действий команда провела всесторонние консультации.

"Мы стремились сделать этот процесс максимально инклюзивным и прозрачным. В рамках этих консультаций мы взаимодействовали не только с участниками, но и с другими заинтересованными сторонами, включая представителей гражданского общества, аналитические центры, многосторонние банки развития, международные организации и других ключевых акторов", — отметил он.

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