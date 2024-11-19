БАКУ /Trend/ - "Baku Harmoniya" объединит разрозненные инициативы, коалиции, сети и партнерства вокруг общей цели – укрепить усилия фермеров, деревень и сельских сообществ по повышению их устойчивости к изменению климата.

Как передает Trend во вторник, об этом сказала соруководитель группы по Повестке действий COP29 Жаля Ибрагимова в ходе мероприятия на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

"Сельское хозяйство обладает потенциалом стать движущей силой решений в области борьбы с изменением климата. От продвижения устойчивых методов управления земельными ресурсами до повышения эффективности использования воды – сельское хозяйство может стать преобразующей силой для климата. Именно поэтому сельское хозяйство приобрело значительную роль на недавней Конференции сторон (СОР26).

На СОР29 мы с гордостью продолжаем этот импульс, запуская Бакинскую гармоничную климатическую инициативу для фермеров, которая поможет повысить согласованность, координацию и обмен опытом для достижения большего воздействия. Эта инициатива в рамках Программы действий СОР29 объединит разрозненные инициативы, коалиции, сети и партнерства вокруг общей цели – укрепить усилия фермеров, деревень и сельских сообществ по повышению их устойчивости к изменению климата.

На прошлой неделе мы подписали письмо о намерениях с ФАО для дальнейшего продвижения этой инициативы. Через эту инклюзивную инициативу мы стремимся создать интегрированную систему, которая не только решает текущие климатические вызовы, но и способствует долгосрочной устойчивости, продовольственной безопасности, развитию сельских районов и достижению Целей устойчивого развития", - сказала она.