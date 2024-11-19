"Baku Harmoniya" настоятельно призывает к синергии между инициативами - министр

БАКУ /Trend/ - "Baku Harmoniya" настоятельно призывает к синергии между инициативами, чтобы обеспечить согласованные результаты и более эффективное использование средств.

Как передает Trend во вторник , об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе мероприятия на тему "COP to COP Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей".

"C инициативой "Baku Harmoniya", предлагаемой под председательством СОР29, мы стремимся превратить эту возможность для сотрудничества в прочное наследие. В духе углубления международной координации многие глобальные усилия, такие как Партнерство в области продовольствия и сельского хозяйства для устойчивой трансформации, уже были интегрированы в фазу разработки инициативы "Baku Harmoniya".

Наша цель здесь - укрепить существующие возможности и удовлетворить растущий спрос на своевременную и актуальную информацию, которая позволит всем участникам агропродовольственного сектора действовать более эффективно.

Инициатива "Baku Harmoniya" полностью согласуется с целями, изложенными в Декларации ОАЭ, реализуется через Техническое сотрудничество и основывается на растущем признании роли продовольствия и сельского хозяйства как мощных решений для борьбы с изменением климата, обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания", - сказал он.

По его словам, "Baku Harmoniya" направлена на развитие сотрудничества и усиление уже достигнутого прогресса.

"Благодаря привлечению финансирования и инвестиций мы подчеркиваем ключевую роль фермеров как агентов перемен, роль, которая жизненно необходима и заслуживает всей возможной поддержки.

"Baku Harmoniya" настоятельно призывает к синергии между инициативами, чтобы обеспечить согласованные результаты и более эффективное использование средств, превращая это коллективное усилие не только в эффективное, но и в преобразующее", - добавил М.Мамедов.