COP for Hope: Надеюсь, что страны смогут пойти на компромисс в финансовых переговорах на COP29 - норвежский посол

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш очередной собеседник - посол Норвегии в Канберре Пол Гуллеик Ларсен.

В эксклюзивном интервью Trend он выразил надежду, что страны-партнеры смогут пойти на компромисс в финансовых переговорах, что является главным вопросом на COP29 в Баку, и будут привержены обязательствам, которые они взяли на себя в Париже.

"Я считаю, что богатые страны со средним уровнем дохода должны вносить свой вклад в финансирование бедных, менее развитых стран. Хотя по некоторым важным вопросам были достигнуты соглашения, вопрос соглашения по крупному финансовому пакету может оказаться сложным. Возможно, потребуется провести больше обсуждений по этому поводу", - сказал он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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