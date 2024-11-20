БАКУ /Trend/ - В мае следующего года в Лейпциге состоится специальное обсуждение в рамках Министерского круглого стола по изменению климата.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр министр транспорта и телекоммуникаций Чили Хуан Карлос Муньос в ходе круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта"

"Учитывая важность предстоящих NDC, мы проведем специальное обсуждение в рамках Министерского круглого стола по изменению климата на Саммите МФТ в мае 2025 года в Лейпциге. Это обсуждение позволит оценить степень включения транспорта в недавно представленные НОВ. Более того, оно позволит выявить области для сотрудничества между странами-членами МФТ в поддержку реализации мер.

Мы уверены, что этот круглый стол станет важной вехой в наших совместных усилиях по декарбонизации транспортного сектора. Собрав министров, политиков и заинтересованные стороны, мы сможем опираться на достигнутый прогресс, выявлять пробелы и работать вместе над преодолением вызовов. Этот диалог предоставит возможность укрепить нашу общую решимость, обменяться лучшими практиками и установить партнерства, способствующие ускорению прогресса", - сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.