Аэропорты внедрили обновленные стандарты сертификации - Оливер Янковец

БАКУ /Trend/ - В рамках стремления к достижению экологической устойчивости и соответствия Парижскому соглашению аэропорты внедрили обновленные стандарты сертификации.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор ACI EUROPE Оливер Янковец в ходе панельной дискуссии на тему "Демонстрация деятельности аэропортов в области климата".

"Новые меры направлены на абсолютное сокращение выбросов CO₂ и достижение долгосрочных целей по сдерживанию глобального потепления в пределах 1,5°C и 2°C, определенных Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC). Ключевые изменения включают: абсолютное сокращение выбросов CO₂ на территории аэропортов, ужесточенные требования к отчетности и снижению углеродных выбросов, что повысит прозрачность экологической деятельности, углубление сотрудничества с деловыми партнерами для реализации инициатив по уменьшению углеродного следа на всех этапах работы аэропорта", - подчеркнул он.