Аэропорты демонстрируют приверженность своим обязательствам по борьбе с изменением климата - Джастин Эрбаччи

БАКУ /Trend/ - Аэропорты демонстрируют приверженность своим обязательствам по борьбе с изменением климата.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директора ACI World Джастин Эрбаччи в ходе панельной дискуссии на тему "Демонстрация деятельности аэропортов в области климата".

"Аэропорты демонстрируют приверженность своим обязательствам по борьбе с изменением климата - это вновь было подчеркнуто сегодня на COP29. На фоне сложной политической ситуации в вопросах климатических действий необходимо коллективно подтвердить наш курс на достижение нулевых выбросов к 2050 году. Авиация приносит огромные выгоды нашему обществу и экономике. Аэропорты и их партнеры должны продолжать работу над снижением углеродного следа, сохраняя при этом уникальную роль авиации в обеспечении процветания и укреплении устойчивости к последствиям изменения климата. Мы с нетерпением ждем от государств по всему миру предоставления поддерживающих рамок, чтобы сделать достижимой Долгосрочную амбициозную цель ICAO [International Civil Aviation Organization]", - подчеркнул он.