В рамках COP29 обсуждена тема достижения устойчивости агропродовольственных систем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялась панельная дискуссия на тему "Борьба с изменением климата и достижение устойчивости агропродовольственных систем посредством мер по взаимному управлению водно-энергетической продовольственной экосистемой (WEFE)".

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства, передает Trend.

Было отмечено, что на мероприятии, состоявшемся в павильоне Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в Голубой зоне, обсуждались стратегии достижения устойчивых агропродовольственных систем, лучшие практики, политические рамки и технологические инновации, поддерживающие устойчивое и надлежащее управление водными, энергетическими и продовольственными ресурсами в условиях климатического кризиса. Модератором панельной дискуссии выступил эксперт ИСЕСКО в области науки и окружающей среды Фахман Фатуррахман.

Выступая на мероприятии, заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова отметила, что изменение климата вызывает проблемы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, доступом к воде и использованием энергии. Это приводит к необходимости обсуждения решений для создания устойчивости в агропродовольственных системах, решение этих проблем требует инновационных, комплексных подходов, которые сбалансируют насущные потребности фермеров и сообществ.

Заместитель министра отметила, что для облегчения процесса перехода к устойчивому сельскому хозяйству в Азербайджане применяются комплексные государственные программы и инструменты финансовой поддержки. В стране рациональное использование водных и земельных ресурсов, сохранение биоразнообразия составляют основу стратегий адаптации к изменению климата, при этом предпочтение отдается экологически безопасным методам ведения сельского хозяйства, которые повышают эффективность и устойчивость. Системы орошения модернизируются за счет внедрения капельной и дождевальной технологий. Субсидии и ссуды под низкие проценты предоставляются фермерам для внедрения эффективных методов использования воды. Такие инвестиции не только повышают урожайность, но и обеспечивают устойчивое использование воды и почвы для будущих поколений.

Выступая на панельных дискуссиях, федеральный министр Пакистана по национальной безопасности пищевых продуктов и исследованиям Рана Танвир Хуссейн, заместитель генерального секретаря Союза для Средиземноморья Грамменос Мастрожени, генеральный секретарь Международного центра биозасоленного земледелия (ICBA) Тарифа Аль Зааби, специалист отдела землеустройства и водных ресурсов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Вирджиния Джиллет, главный директор по глобальному опыту и партнерству Исламского банка развития Исса Файе, технический советник по зеленой экономике и экологическим вопросам правительства штата Экити в Нигерии Акиньеми Акиньюга поделились своими мнениями относительно предотвращения потерь продовольствия и обеспечения продовольственной безопасности, глобального изменения климата и биоразнообразия, укрепления устойчивости климата, защиты экосистем, внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство, развития инновационных процессов в сельскохозяйственном секторе, формирования устойчивой цепочки поставок, а также повышения роли женщин в этих областях.

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