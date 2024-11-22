БАКУ/Trend/ - На COP29 предлагается новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на заявление председательства COP29.

"В течение всего года председательство COP29 добивалось справедливой и амбициозной новой цели по финансированию климата, принимая во внимание потребности и приоритеты развивающихся стран-Сторон. Мы провели обширный и инклюзивный процесс консультаций, который продолжался до раннего утра. Мы дали всем группам возможность отреагировать на пакет текстов, который мы опубликовали вчера утром, и мы благодарим их за конструктивное участие. Принимая во внимание мнения, высказанные в ходе консультаций, и то, что мы услышали от Сторон на вчерашнем съезде, мы опубликовали обновленные тексты. Эти тексты образуют сбалансированный и оптимизированный пакет для COP29. Председательство COP29 призывает Стороны внимательно изучить этот текст, чтобы проложить путь к консенсусу по нескольким оставшимся вариантам", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в качестве первого учета предложений сторон, решение по Новой Коллективной Количественной Цели содержит призыв ко всем сторонам совместно работать над увеличением финансирования климатических действий для развивающихся стран из всех государственных и частных источников до не менее чем 1,3 триллиона долларов США ежегодно к 2035 году.

"Кроме того, с учётом предложений развитых стран, решение предполагает увеличение объема финансирования с текущих 100 миллиардов долларов США в год, которые мобилизуются с участием развитых стран, минимум до 250 миллиардов долларов к 2035 году для поддержки климатических инициатив в развивающихся странах.

Мы продолжим работать в тесном взаимодействии со Сторонами для коллективного согласования последних корректировок по нескольким важным, но еще нерешенным вопросам. Наша цель — продолжать усердно трудиться, сохраняя инклюзивность и прозрачность, чтобы мотивировать все стороны достичь максимально амбициозного результата",- говорится в заявлении.