COP29 в Баку стал прорывом – Саймон Стилл

БАКУ/Trend/ - COP29 в Баку стал прорывом, который привел к достижению цели по климатическому финансированию, согласованной всеми странами мира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стилл, выступая на Министрском диалоге по финансированию на тему «Мобилизация государственного и частного финансирования для восстановления земель и повышения устойчивости к засухам» в рамках COP-16 в Эр-Рияде.

Он подчеркнул, что если эта цель будет реализована, она станет своего рода страховкой для человечества.

«И это произошло как раз вовремя. Мы знаем, что системы, поддерживающие жизнь на Земле, находятся под угрозой. Восстановление земель, повышение устойчивости к засухам и изменение климата неразрывно связаны. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы эта страховка была всеобъемлющей, чтобы инвестиции решали стоящие перед нами вызовы, а “страховые взносы” выплачивались полностью и вовремя», — подчеркнул он.

Саймон Стилл отметил, что сейчас настало время мобилизовать ресурсы, необходимые для восстановления земель и укрепления устойчивости к засухам.

«Это означает инвестирование в устойчивое управление земельными ресурсами, например, в природоориентированные решения и лесовосстановление, поддержку сообществ, малых фермеров, малых и средних предприятий, которые готовы действовать и адаптироваться, обеспечивая свои средства к существованию через межсекторальное сельское хозяйство. Мы должны учиться на опыте и усилиях местных сообществ по всему миру. Их изобретательность приносит успех, который может быть масштабирован. Государственное финансирование, многосторонние банки развития и частные инвестиции играют здесь важнейшую роль. Работая вместе, эти разные потоки финансирования могут увеличить влияние и помочь большему количеству людей», — отметил он.

Отметим, что конференция COP29, прошедшая в Азербайджане, ознаменовалась важными решениями:

- установлена новая ключевая цель по ежегодной мобилизации финансирования в размере 300 миллиардов долларов США, что втрое превышает предыдущую планку в 100 миллиардов долларов;

- введен в действие Фонд потерь и ущерба;

- завершены переговоры по созданию надежных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

X: @Lyaman_Zeyn