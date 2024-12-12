В Азербайджане проводится отбор компании для строительства первой промышленной системы хранения энергии на батареях - Эльнур Солтанов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в настоящее время проводится отбор компании для строительства первой промышленной системы хранения энергии на батареях.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

"ОАО "Азерэнержи" проводит соответствующие работы для интеграции возобновляемых источников энергии мощностью около 2 тысяч мегаватт в энергетическую систему Азербайджана. На данный момент в стране реализуются 8 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью около 2 гигаватт. Для интеграции этих мощностей в энергетическую систему Азербайджана системный оператор "Азерэнержи" проводит нововведения и модернизацию", - отметил Э.Солтанов.

Замминистра добавил, что в рамках интеграции мощностей ВИЭ в настоящее время продолжаются обсуждения с Всемирным банком по созданию новых подстанций и линий в энергетической системе.