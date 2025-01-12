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Председатель Группы ИБР представил видение по достижению Целей устойчивого развития

Зеленая экономика Материалы 12 января 2025 21:33 (UTC +04:00)
Председатель Группы ИБР представил видение по достижению Целей устойчивого развития

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Празднование 50-летнего юбилея Исламского банка развития (ИБР) стало важной вехой, позволяющей не только отметить значительные достижения Группы, но и обозначить планы на будущее, подтверждая приверженность организации обеспечению устойчивого развития в соответствии с национальными приоритетами стран-членов и ЦУР.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Группы ИБР Мухаммад Сулейман Аль-Джассер.

"С момента своего основания в 1975 году ИБР одобрил более 193,6 миллиарда долларов США на 12 078 операций. Этот выдающийся вклад был направлен на улучшение качества жизни и создание широкомасштабных позитивных изменений в странах-членах, а также на достижение долгосрочных и положительных результатов для сообществ. Наше видение ориентировано на устойчивость, инновации и инклюзивность. Мы активизируем усилия по укреплению продовольственной безопасности, стимулированию "зеленого" роста и содействию социально-экономическому развитию.

Например, наша Программа реагирования на продовольственную безопасность с общим объемом ассигнований в размере 10,54 миллиарда долларов США продолжает решать неотложные проблемы, одновременно наращивая долгосрочную устойчивость. Мы также стремимся содействовать развитию человеческого капитала. Только в прошлом году мы одобрили 420,59 миллиона долларов США на образование и 1,4 миллиарда долларов США на инициативы в области здравоохранения, включая программы трансформации в таких странах, как Индонезия и Таджикистан. Это в дополнение к 213,6 миллинонам долларов США на проекты по сокращению бедности и региональной интеграции. Кроме того, мы достигли 37 процентов доли климатического финансирования от общих обязательств, превысив целевой показатель в 35 процентов на 2025 год. Технологии и инновации также играют центральную роль в нашей стратегии", — сказал председатель группы ИБР.

Он отметил, что посредством таких инициатив, как Программа сотрудничества по развертыванию технологий и партнерств с мировыми лидерами в области технологий, ИБР преодолевает цифровые разрывы и способствует инклюзивности.

"В мае 2024 года Совет управляющих Исламского банка развития отметил 50-летие организации, приняв Эр-Риядскую декларацию. Эта историческая декларация не только подчеркивает наследие ИБР, но и подтверждает его идеалы, а также разъясняет стратегическое видение будущего банка. В ней изложены ключевые направления работы ИБР, такие как содействие экономическому сотрудничеству, инвестициям и взаимной торговле, а также мобилизация и эффективное направление финансовых ресурсов и других средств из стран-членов и извне, с целью стимулирования социального и экономического развития, повышения потенциала и реагирования на глобальные и локальные вызовы и кризисы. При этом банк активно использует инновационные инструменты, подходы и технологии.

Декларация также определяет стратегическое позиционирование Группы ИБР на арене сотрудничества Юг-Юг, укрепляя ее роль в содействии региональной интеграции, внутрипроизводственным инвестициям, взаимной торговле и обмене знаниями в сфере развития. Это включает развитие нормативной и институциональной среды, повышение потенциала и активную мобилизацию необходимых партнерств.

Мы остаемся верными своей миссии служить нашим странам-членам и всему человечеству. Отдавая приоритет устойчивой инфраструктуре, инклюзивному развитию и борьбе с изменением климата, мы стремимся продолжать вносить значимые изменения в жизнь сообществ по всему миру, максимизируя наш вклад в улучшение условий жизни", — заключил Аль-Джассер.

X: @Lyaman_Zeyn

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