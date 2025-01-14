Назван объем производства энергии на Джульфинской ВЭС

БАКУ /Trend/ - Объем энергии, произведенной на Джульфинской ветровой электростанции, составил в прошлом году 477 тыс. кВт-ч.

Об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Государственной энергетической службе Нахчывана.

Отметим, что в продолжение работ по развитию ветроэнергетики в этом районе рядом с новопостроенной Джульфинской подстанцией мощностью 132/110/35/10 кВ на участке, непригодном для посевов, была построена Джульфинская ветровая электростанция общей мощностью 0,3 мегаватта.

Джульфинская ветровая электростанция была введена в эксплуатацию 31 октября 2022 года. На станции предусмотрено производство 666,62 тыс. киловатт-часов электроэнергии в год.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!