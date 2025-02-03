Милли Меджлис утвердил "Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ратифицирован "Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества".

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос был обсужден на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса 2025 года, состоявшемся сегодня.

В первом чтении принят законопроект "Об утверждении Устава Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества".

Отметим, что Центр чистой энергии ОЭС — региональное учреждение, созданное в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Основные задачи Центра включают содействие развитию возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, обеспечение энергетической безопасности и смягчение последствий изменения климата среди стран-членов. Также Центр направлен на развитие регионального сотрудничества, реализацию проектов в области устойчивой энергетики, оказание технической поддержки и повышение осведомленности о глобальных энергетических проблемах. Центр, расположенный в Баку, функционирует при поддержке Совета руководителей, Исполнительного совета, секретариата и технического комитета

Создание Центра отражает коллективные усилия стран-членов ОЭС в продвижении чистых источников энергии и решений для устойчивой энергетики. Размещение Центра в Азербайджане подчеркивает его стратегическую роль в региональных энергетических инициативах. Подписание Устава в ноябре 2021 года на 28-м заседании Совета министров ОЭС подтвердило приверженность стран-членов коллективному решению экологических проблем и реализации проектов чистой энергии.

Центр осуществляет свою деятельность через тематические центры, специализирующиеся по следующим направлениям:

- возобновляемая энергия;

- изменение климата;

- повышение потенциала;

- исследования и разработки;

- финансы.

Эти Тематические центры действуют в рамках Соглашений о техническом сотрудничестве и служат центральным координационным органом при реализации программ.

Структура управления включает:

1. Совет руководителей.

Совет руководителей является основным органом, принимающим решения, состоящим из представителей стран-членов, Генерального секретаря ОИС и исполнительного директора Центра. Этот орган осуществляет стратегическое управление для определения основных политических стратегий и достижения целей в этом направлении.

2. Исполнительный совет.

Он реализует решения Совета руководителей, контролирует годовые рабочие программы и бюджет, а также определяет персонал центра.

3. Секретариат:

Секретариат управляет повседневными операциями Центра под руководством исполнительного директора и обеспечивает реализацию утвержденных программ.

4. Технический комитет:

Технический комитет, состоящий из специалистов стран-членов и представителей сторон, дает технические рекомендации инициативам Центра и мониторит их реализацию.

Правовой статус и финансирование.

Центр имеет статус юридического лица как Региональный центр ЭКО. Его привилегии и неприкосновенность регулируются соглашениями, заключёнными с принимающей страной.

Центр имеет независимый бюджет, который финансируется за счет взносов государств-членов, пожертвований и доходов от реализации проектов.

Изменения в Устав вносятся только с утверждения совета руководителей.

Английский был принят в качестве официального языка.

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