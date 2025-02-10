Всемирный банк и Азербайджан обсуждают развитие офшорной ветроэнергетики - Роланд Прайс (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк и Азербайджан обсуждают развитие офшорной ветроэнергетики.

Об этом сказала Trend региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Она отметила, что Всемирный банк совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Группой Всемирного банка провел аналитическую работу и исследования, посвященные потенциалу офшорной ветроэнергетики в Азербайджане.

«Оценка показала, что у страны есть значительные возможности для развития этого направления. Мы представили результаты правительству, и они были высоко оценены. Теперь наша задача — перейти от стадии аналитики к практическим шагам по реализации проекта», — отметила Роланд Прайс.

Она подчеркнула, что внедрение офшорной ветроэнергетики — сложный процесс, требующий детальной проработки финансирования.

«Первоначальные инвестиции в такие проекты, как правило, высоки, однако их реализация обеспечит значительный прирост выработки возобновляемой энергии. В настоящее время Всемирный банк ведет переговоры с правительством Азербайджана о дальнейших шагах, включая структурирование программы и поиск возможных источников финансирования», - сказала Прайс.

Она подчеркнула, что одним из приоритетных направлений является проект по модернизации и укреплению национальной энергосистемы.

«На эти цели будет выделено порядка $175 млн, что позволит значительно повысить пропускную способность сети и обеспечить эффективную интеграцию электроэнергии, вырабатываемой новыми возобновляемыми источниками, в частности солнечными электростанциями. Реализация этого проекта станет важным шагом в развитии «зеленого» энергетического коридора страны», - сказала она.