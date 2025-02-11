WindEurope назвал ключевые направления сотрудничества с Азербайджаном в развитии ветроэнергетики (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Бельгийская компания WindEurope и Агентство по возобновляемым источникам энергии Азербайджана выделили несколько ключевых направлений для сотрудничества с целью развития ветроэнергетики в Азербайджане и Каспийском регионе, директор по промышленным вопросам WindEurope Фил Коул сказал Trend.

Он отметил следующие приоритетные направления сотрудничества:

- Создание конкурсных критериев: Разработка качественных критериев для ветроэнергетических проектов, включающих аспекты, выходящие за рамки цены, такие как защита биоразнообразия, кибербезопасность и создание рабочих мест.

- Морское пространственное планирование и развитие сетей: Учет важности эффективного планирования морских территорий и инфраструктуры электросетей для поддержки офшорных ветропарков.

- Упрощение разрешительных процедур: Оптимизация процессов выдачи разрешений для ускорения строительства новых ветропарков.

- Локализация компонентов ветроэнергетики: Исследование возможностей местного и европейского производства компонентов ветроэнергетики для поддержки цепочки поставок.

- Обмен передовым опытом и знаниями: Обмен опытом в области внедрения ветроэнергетики и разработки электрических межсетевых соединений.

- Связь с европейскими покупателями электроэнергии: Установление связей между европейскими потребителями электроэнергии и ветровой энергией, производимой в Азербайджане, для оптимизации потоков электричества.

- Развитие "зеленого" энергокоридора Каспий-ЕС: Укрепление сотрудничества в создании электрического соединителя, который свяжет энергосистему Азербайджана с ЕС через подводный кабель под Черным морем, что позволит экспортировать ветровую энергию в Европу.

Напомним, что в марте 2024 года Агентство по возобновляемым источникам энергии (AREA) при Министерстве энергетики Азербайджана и WindEurope подписали Меморандум о взаимопонимании в области ветроэнергетики. Документ охватывает проекты в области ветроэнергетики, обмен информацией и передовым опытом в развитии электрических межсетевых соединений, а также сотрудничество по проекту "зеленого" энергокоридора Каспий-Черное море-Европа.

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