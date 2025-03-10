Болгария может приобрести долю в компании по разработке проекта «зеленого коридора» Азербайджан-ЕС

БАКУ/Trend/ - Болгарский энергетический холдинг (BEH) может приобрести долю в компании, занимающейся разработкой проекта «Зеленого энергетического коридора» между Азербайджаном и ЕС, заявил министр энергетики Болгарии Жечо Станков на десятой встрече министров в рамках Стратегического партнерства по развитию и передаче «зеленой» энергии, которая состоялась в Будапеште (Венгрия), сообщает Trend со ссылкой на болгарское министерство.

«Болгария, с хорошо развитыми системами передачи электроэнергии, межсистемными соединениями с соседними странами и инфраструктурой для хранения энергии, готова сыграть ключевую роль в развитии проекта «Зеленого энергетического коридора». Страна поддерживает эту инициативу с самого начала и теперь инициирует процесс присоединения к проекту. Болгарский энергетический холдинг примет участие в корпоративных обсуждениях по предварительным исследованиям осуществимости и может приобрести долю в проектной компании», - отметил министр.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое включает планы по строительству подводного энергетического кабеля мощностью 1000 МВт под Черным морем протяженностью 1195 километров. Этот кабель будет передавать «зеленую» электроэнергию, вырабатываемую в Азербайджане и Грузии, в Румынию, с последующим транспортированием в Венгрию и другие страны Европы, тем самым расширяя доступ Европы к возобновляемым источникам энергии из Кавказского региона.