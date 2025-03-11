Азербайджан активно сотрудничает с международными партнерами для увеличения доли "зеленой" энергии в производстве электроэнергии - Эльнур Алиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно сотрудничает с международными партнерами для увеличения доли "зеленой" энергии в производстве электроэнергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил во время выступления на Азербайджано-Испанском бизнес-форуме в Баку первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

Он отметил, что на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура работы по восстановлению и реконструкции проводятся в соответствии с концепциями "Умный город" и "Умное село".

"Поэтому мы рады активному участию испанских компаний в этих проектах. Кроме того, Восточный Зангезур и Нахчыванская Автономная Республика обладают значительным потенциалом в секторе возобновляемых источников энергии и определяются как "зеленые" энергетические зоны. По расчетам, в регионе имеется потенциал для производства 7,2 гигаватта солнечной энергии и 2 гигаватт ветровой энергии. Мы активно сотрудничаем с международными партнерами, чтобы использовать этот потенциал и увеличить его долю. К 2030 году возобновляемая энергия составит 30 процентов от общего производства энергии",- подчеркнул он.

Э.Алиев также отметил, что, в особенности, на освобожденных от оккупации территориях началось строительство одной из крупнейших в регионе солнечных электростанций мощностью 240 мегаватт.

"Этот проект не только демонстрирует нашу приверженность чистой энергии, но и показывает доверие к сектору возобновляемых источников энергии Азербайджана, а также доверие международных инвесторов",- добавил он.

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