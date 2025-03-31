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SOCAR Green разрабатывает проекты по внедрению интеллектуальных энергосистем

Зеленая экономика Материалы 31 марта 2025 08:18 (UTC +04:00)
SOCAR Green разрабатывает проекты по внедрению интеллектуальных энергосистем

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - SOCAR Green активно разрабатывает проекты, направленные на внедрение интеллектуальных энергосистем для повышения эффективности энергетических инициатив, сообщили в ответ на запрос Trend в компании.

"Эта стратегия включает изучение решений в области накопления энергии, развитие локальной генерации и потребления, использование микросетей, а также повышение общей эффективности за счет минимизации потерь энергии", – отметили в SOCAR Green.

В компании подчеркнули, что данные инициативы направлены на эффективную интеграцию переменных источников энергии в энергосистему.

"В этом контексте хотели бы отметить недавно подписанные на COP29 меморандумы о взаимопонимании с FAS Renewables и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. Эти документы предусматривают сотрудничество в изучении и внедрении решений в области возобновляемой энергетики, а также разработку плана действий по повышению энергоэффективности", – добавили в компании.

X: @Lyaman_Zeyn

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