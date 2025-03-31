SOCAR Green разрабатывает проекты по внедрению интеллектуальных энергосистем

БАКУ/Trend/ - SOCAR Green активно разрабатывает проекты, направленные на внедрение интеллектуальных энергосистем для повышения эффективности энергетических инициатив, сообщили в ответ на запрос Trend в компании.

"Эта стратегия включает изучение решений в области накопления энергии, развитие локальной генерации и потребления, использование микросетей, а также повышение общей эффективности за счет минимизации потерь энергии", – отметили в SOCAR Green.

В компании подчеркнули, что данные инициативы направлены на эффективную интеграцию переменных источников энергии в энергосистему.

"В этом контексте хотели бы отметить недавно подписанные на COP29 меморандумы о взаимопонимании с FAS Renewables и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. Эти документы предусматривают сотрудничество в изучении и внедрении решений в области возобновляемой энергетики, а также разработку плана действий по повышению энергоэффективности", – добавили в компании.

X: @Lyaman_Zeyn