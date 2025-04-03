В рамках Петерсбергского климатического диалога обсудили успехи COP29, прошедшей под председательством Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Исторические достижения, достигнутые под председательством Азербайджана на COP29, были вновь обсуждены на пресс-конференции, организованной в рамках Петерсбергского климатического диалога.

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, назначенный президент 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) Андре Корреа и комиссар Европейского Союза по вопросам климата Вопке Хукстра.

На пресс-конференции комиссар Вопке Хукстра отметил, что в ходе СОР29 было принято трудное, но вместе с тем историческое решение утроить целевой показатель в 100 миллиардов долларов, что ознаменовало начало новой эры в климатическом финансировании.

Он сказал, что COP30, которая в этом году пройдет в Белене (Бразилия), предоставит возможность подтвердить приверженность полной реализации Парижского соглашения, а также еще больше закрепить успехи, достигнутые в ходе COP28 и COP29.