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Турция готова полностью использовать потенциал Южного газового коридора — Алпарслан Байрактар

Зеленая экономика Материалы 4 апреля 2025 13:21 (UTC +04:00)
Турция готова полностью использовать потенциал Южного газового коридора — Алпарслан Байрактар
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Турция готова полностью использовать потенциал Южного газового коридора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар во время выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

Он сказал, что Турция придает большое значение региональному сотрудничеству.

"Через Баку-Тбилиси-Джейхан и TANAP мы продемонстрировали важность энергетической безопасности для всего региона. Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном и другими партнерами, а также работать в области передачи "зеленой" энергии.

Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария совместно работают над этим проектом. Мы уверены, что Зеленый коридор займет значимое место на мировой арене. Турция, в свою очередь, продолжит поддерживать регион и сотрудничество",- добавил А.Байрактар.

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