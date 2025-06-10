Европа должна возглавить "зелёный переход", чтобы справиться с климатическим, энергетическим и конкурентным кризисами – Дан Йоргенсен

БАКУ/Trend/ - Европа сталкивается не только с кризисом безопасности, но и с неотложными климатическими и конкурентными вызовами, требующими немедленных действий.

Об этом заявил Европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в ходе открытия Европейской недели устойчивой энергетики, передаёт Trend.

«Кризис безопасности — не единственный кризис, с которым мы сталкиваемся в Европе сегодня. Есть ещё два надвигающихся кризиса. Прежде всего — это, конечно, климатический кризис», — отметил он.

Подчёркивая масштаб глобального потепления, Йоргенсен указал, что 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений, а 2025 год, вероятно, побьёт этот рекорд.

«Климатические изменения — это не то, что может случиться в будущем. Это не угроза, которую мы опасаемся в перспективе. Это уже наша реальность. Последствия — катастрофические: лесные пожары, засухи, наводнения. Уже сегодня мы теряем человеческие жизни в Европе, в нашей части света», — сказал он.

По словам комиссара, наибольший урон от изменений климата несут уязвимые государства.

«Если взглянуть на другие регионы мира, на развивающиеся страны, то, к сожалению, именно они страдают сильнее всех. Они — самые уязвимые», — добавил Йоргенсен, подчеркнув моральную необходимость действовать.

«Это моральный императив — бороться с изменением климата, особенно если учесть, что исторические причины этого кризиса связаны с более чем вековым загрязнением, вызванным Западом, включая Европу».

Призывая к решительному лидерству Европы в экологическом переходе, он предостерёг от бездействия.

«Это то лидерство, которое мы должны реализовать. Потому что если мы не будем лидировать в этом переходе, если не будем оставаться едиными как союз, то, боюсь, что мир в целом отступит назад», — заявил он.

Йоргенсен подчеркнул необходимость ускорения реформ: «Нам нужно ускоряться. Это означает: упрощение и ускорение разрешительных процедур, больше инвестиций, меньше бюрократии».

Он также обратил внимание на проблему энергетической конкуренции: «У нас также кризис конкурентоспособности. Мы платим за энергию в Европе в два–три раза больше, чем в США и Китае».

По его словам, высокие цены на энергию бьют не только по промышленности, но и по гражданам: «47 миллионов человек в прошлом году не могли должным образом отапливать свои дома».

В завершение комиссар призвал к единству и сосредоточенности: «Чтобы справиться с тремя вызовами — безопасностью, изменением климата и конкурентоспособностью — нам нужно продолжать курс. "Зелёный переход" — не причина этих проблем. "Зелёный переход" — это ответ на эти вызовы».