Мобильная глазная клиника Azercell продолжает офтальмологические обследования

31 июля 2017 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь текущего года мобильной глазной клиникой, функционирующей при поддержке Azercell Telekom, были обследованы более 700 человек, около 500 из которых взрослые и более 200 дети.

В течение января врачи клиники организовали обследование 36 вынужденных переселенцев и беженцев в Кюрдамирском районе. В результате обследований пациентам были прописаны очки, а некоторым назначено лечение. Также были обследовано 58 человек в поликлинике № 13 в поселке Амирджан и поликлинике № 23 в поселке Говсан, а при поддержке Фонда социальной защиты Сабунчинско района обследование прошли 42 человек.

В феврале врачи клиники обследовали в общей сложности 78 человек. В школе-интернате № 11 в поселке Бильгях 42 человек, а в лечебном пансионате для инвалидов в поселке Шаган 36 человек прошли обследование. Также в обществе "Красный Полумесяц" Наримановского района к обследованию было привлечено 32 человека.

Врачи клиники отличились активной деятельностью и в весенние месяцы. В марте врачи оказали медицинские услуги беженцам в поселке Локбатан и в детской деревне SOS в городе Гянджа, а также русской общине Наримановского района. В марте обследование прошли более 100 человек.

В апреле и мае врачи мобильной глазной клиники при поддержке исполнительной власти оказали медицинские услуги 29 учащимся школы-интерната в поселке Пиршаги, 30 неимущим учащимся, проживающим в поселке Пираллахы, 84 учащимся, проживающим в Ясамальском и Низаминском районах, 35 неимущим учащимся полной средней школы села Гедекли Хачмазского района. В июне врачи клиники провели обследование и лечение 43 беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в Ясамальском районе и в поселке Дарнагюль, а также 25 человек в Обществе "Красный полумесяц" на 20-ом участке. В июне Мобильная глазная клиника оказала медицинские услуги 28 вынужденным переселенцам, проживающим в Хачмазском районе.

За период своей четырехлетней деятельности мобильная клиника, при поддержке Azercell и общественного объединения "Каспийский проект сострадания", побывала во многих школах-интернатах и детских домах города Баку. Наряду с Баку, врачи клиники оказали медицинские услуги нуждающимся в лечении людям во многих регионах страны.

Azernews Newspaper
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