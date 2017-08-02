Чистая прибыль Apple в третьем квартале финансового года выросла на 12%

Чистая прибыль компании Apple в третьем квартале 2016-2017 финансового года, завершившемся 1 июля, выросла на 12% - до 8,717 миллиарда долларов, говорится в отчете компании, передает РИА Новости.



"С выручкой выше на 7% в годовом исчислении мы рады сообщить о третьем полугодии ускорения экономического роста подряд и о небывалом квартальном рекорде дохода от (реализации) услуг", - заявил глава Apple Тим Кук.

Выручка компании за отчетный период выросла на 7%, до 45,408 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.