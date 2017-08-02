Чистая прибыль Apple в третьем квартале финансового года выросла на 12%

2 августа 2017 03:26 (UTC+04:00)

Чистая прибыль компании Apple в третьем квартале 2016-2017 финансового года, завершившемся 1 июля, выросла на 12% - до 8,717 миллиарда долларов, говорится в отчете компании, передает РИА Новости.

"С выручкой выше на 7% в годовом исчислении мы рады сообщить о третьем полугодии ускорения экономического роста подряд и о небывалом квартальном рекорде дохода от (реализации) услуг", - заявил глава Apple Тим Кук.

Выручка компании за отчетный период выросла на 7%, до 45,408 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане сократились продажи мобильных устройств Apple
IT 8 июля 12:38
SOCAR завершила 2016 год с прибылью
Энергетика 6 июля 17:56
Samsung увеличила продажи мобильных устройств в Азербайджане
IT 3 июня 12:08
В Азербайджане снизились продажи мобильных устройств Apple
IT 5 мая 16:56
Власти Калифорнии разрешили Apple тестировать беспилотные автомобили
IT 14 апреля 23:08
Apple представила красный iPhone 7 и бюджетную модель iPad
США 21 марта 18:38
Акции Apple достигли нового исторического максимума на закрытии торгов
В мире 14 февраля 15:36
Apple снизила цены на свои устройства в российском Apple Store
Россия 19 января 18:59
Nokia подала иск против Apple
Европа 22 декабря 2016 03:46
Apple опротестует решение ЕК о взыскании €13 млрд неуплаченных налогов
Европа 19 декабря 2016 06:37
Продажи мобильных устройств Samsung в Азербайджане выросли
IT 12 декабря 2016 14:34
Верховный суд США принял решение в пользу Samsung в патентном споре с Apple
США 6 декабря 2016 20:59
Франция требует от Apple возместить €400 млн невыплаченных налогов
IT 24 ноября 2016 00:12
Квартальная прибыль Apple упала на $2,1 млрд из-за падения продаж iPhone
IT 26 октября 2016 03:15
Названа цена и дата старта продаж Apple iPhone 7 в Азербайджане
IT 8 сентября 2016 12:44
Игра Pokemon Go до конца года появится на часах Apple Watch
В мире 7 сентября 2016 22:51
Apple седьмого сентября представит новый iPhone
Другие страны 7 сентября 2016 01:35
Samsung увеличила продажи мобильных устройств в Азербайджане
IT 12 августа 2016 15:14