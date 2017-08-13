Мобильный оператор Азербайджана рекомендует жителям приграничных зон отключить роуминг

13 августа 2017 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell рекомендует своим абонентам, проживающим в приграничных зонах отключить сервис роуминга, чтобы избежать нечаянных перерасходов за услуги связи, сказали Trend в компании.

Радиус действия базовой станции может достигать несколько десятков километров и оператор технически не способен предотвратить вторжение сигнала из соседних стран во внутреннее эфирное пространство.

"Поэтому, когда абонент находится в приграничной зоне на территории Азербайджана, его мобильное устройство при активированном роуминге может подключиться к сети зарубежного оператора. В этом случае оплата за услуги связи будет списываться в соответствии с роуминговыми тарифами", - сказали в компании.

Недавно Bakcell подключила к своей сети первых жителей села Джоджук Марджанлы, Джабраилского района. Учитывая, что абоненты могут столкнуться с указанной проблемой, данная услуга в выданных им Sim-картах была деактивирована.

Кроме того, как сказали в компании, существует еще одна проблема, с которыми абоненты сталкиваются при использовании услуги роуминга.

"Дело в том, что тарифы на роуминг в той, или иной стране могут отличаться, что зависит исключительно от тарифной политики зарубежных роуминг-партнеров. Наши роуминг-партнеры при внесении изменений в свои тарифы должны предупреждать нас об этом. Мы достигли с ними договоренности о том, что будем рекомендовать своим абонентам пользоваться той сетью, которая будет им выгодна с ценовой точки зрения. Для этого нашим абонентам, находящимся в другой стране, достаточно будет отключить функцию автоматического выбора сети и выбрать сеть конкретного оператора", - сказали в компании.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

Azernews Newspaper
Новости по теме
Bakcell провела очередной семинар на тему "Введение в область мобильных телекоммуникаций" (ФОТО)
IT 2 августа 17:34
Мобильный оператор Азербайджана займется построением корпоративных сетей госструктур
IT 1 августа 14:21
Мобильный оператор Азербайджана рекомендует жителям приграничных зон отключить роуминг
IT 31 июля 17:43
Финструктуры Азербайджана предоставят автономный доступ на свои сайты
IT 31 июля 17:31
Мобильный оператор Азербайджана расширяет охват сети LTE
IT 29 июля 12:16
Bakcell представил специальный тариф для жителей Джоджук Марджанлы
IT 28 июля 17:59
Крупные телеком-операторы Азербайджана будут работать сообща
IT 25 июля 15:25
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
IT 25 июля 14:39
Летняя школа "Автобус знаний" пройдет при поддержке Bakcell
IT 21 июля 18:06
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для участников программы Applab
Бизнес 10 июля 14:16
Bakcell проводит новые обучающие семинары для участников программы Applab
IT 7 июля 17:01
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей YouTube
IT 30 июня 15:55
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
IT 29 июня 17:21
Операторы связи Азербайджана готовят стратегию развития телекоммуникационного рынка
IT 29 июня 16:07
Начался второй этап проекта "Центр карьеры и развития молодежи" при поддержке Bakcell
IT 21 июня 17:11
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
IT 20 июня 16:22
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
IT 19 июня 17:18
Подготовлен план реструктуризации магистрального оператора связи Азербайджана
IT 31 мая 16:45