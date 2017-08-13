Мобильный оператор Азербайджана рекомендует жителям приграничных зон отключить роуминг

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell рекомендует своим абонентам, проживающим в приграничных зонах отключить сервис роуминга, чтобы избежать нечаянных перерасходов за услуги связи, сказали Trend в компании.

Радиус действия базовой станции может достигать несколько десятков километров и оператор технически не способен предотвратить вторжение сигнала из соседних стран во внутреннее эфирное пространство.

"Поэтому, когда абонент находится в приграничной зоне на территории Азербайджана, его мобильное устройство при активированном роуминге может подключиться к сети зарубежного оператора. В этом случае оплата за услуги связи будет списываться в соответствии с роуминговыми тарифами", - сказали в компании.

Недавно Bakcell подключила к своей сети первых жителей села Джоджук Марджанлы, Джабраилского района. Учитывая, что абоненты могут столкнуться с указанной проблемой, данная услуга в выданных им Sim-картах была деактивирована.

Кроме того, как сказали в компании, существует еще одна проблема, с которыми абоненты сталкиваются при использовании услуги роуминга.

"Дело в том, что тарифы на роуминг в той, или иной стране могут отличаться, что зависит исключительно от тарифной политики зарубежных роуминг-партнеров. Наши роуминг-партнеры при внесении изменений в свои тарифы должны предупреждать нас об этом. Мы достигли с ними договоренности о том, что будем рекомендовать своим абонентам пользоваться той сетью, которая будет им выгодна с ценовой точки зрения. Для этого нашим абонентам, находящимся в другой стране, достаточно будет отключить функцию автоматического выбора сети и выбрать сеть конкретного оператора", - сказали в компании.

(Автор: Гусейн Велиев)

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