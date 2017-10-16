Azercell поддержала студентов на ярмарке "Выпускник – 2017"

16 октября 2017 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telecom в очередной раз поддержала студентов. 14 октября сотрудники отдела человеческих ресурсов компании приняли участие в традиционной ярмарке труда "Выпускник-2017", совместно организованной при поддержке министерства образования, министерства молодежи и спорта и Азербайджанского государственного экономического университета.

На ярмарке стенд Azercell, отличающийся своей активностью, вызвал большой интерес у студентов. Представители компании ответили на интересующие студентов вопросы и предоставили информацию о студенческих стипендиях и программе стажировки в Azercell. В то же время молодежь, которая хочет продолжить карьеру в Azercell, получила советы, и для обращений был создан специальный адрес электронной почты.

Azercell Telekom всегда оказывает поддержку талантливой молодежи для создания карьеры.

Отметим, что в последние годы по инициативе компании регулярно организуются "карьерные дни". Во время подобных ежегодных мероприятий Azercell встречается с талантливой молодёжью, заинтересованной работать в компании, информирует ее о деятельности и основных принципах работы.

Основная цель провидения ярмарки - дать возможность ознакомиться с существующей ситуацией на рынке труда и уровнем востребованности профессий, установить контакт с работодателями, которым, в свою очередь, представилась возможность выбора потенциальных кадров, а также оказание помощи соискателям в обеспечении достойной работой.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрила в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов AzercellExpress, предоставляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Azercell открыл еще один офис концепции "Exclusive" (ФОТО)
IT 4 октября 15:37
Azercell и PASHA Bank продолжают свои проекты в западном регионе Азербайджана (ФОТО)
IT 28 сентября 20:10
Очередная поддержка от Barama для стартапов
IT 23 сентября 12:20
Azercell Telecom и PASHA Bank стартовали совместный проект
IT 13 сентября 18:19
Это лето еще увлекательнее с Azercell (ФОТО)
IT 11 августа 15:35
Переход на цифровое ТВ в Азербайджане расширит возможности мобильных операторов
IT 4 ноября 2016 18:56
Мобильный оператор Азербайджана завершил прошлый год с прибылью
IT 4 мая 2016 11:57
Смена учредителя не отразится на деятельности Azercell – глава компании
IT 24 февраля 2016 15:56
Кампания "День бесплатного общения" от Azercell накануне Нового Года
IT 4 декабря 2015 10:08
Сотовый оператор Азербайджана не видит необходимости в регулировании деятельности WhatsApp
IT 13 ноября 2015 16:07
Мобильный оператор Азербайджана усилил защиту от краж голосового трафика
IT 12 ноября 2015 16:02
Глава Azercell о сокращении присутствия TeliaSonera в евразийском регионе
IT 12 ноября 2015 14:04
Российская компания может приобрести мобильного оператора в Азербайджане
IT 29 сентября 2015 12:33
TeliaSonera пока не имеет потенциальных покупателей на евразийские активы(эксклюзив)
IT 17 сентября 2015 14:14
Azercell удостоена титула “Компания года”
IT 28 августа 2015 08:30
Социальный проект Azercell: "Жизнь без сигарет еще лучше"
IT 28 июля 2015 19:45
Мобильный оператор Азербайджана намерен самостоятельно регулировать тариф на интерконнект
IT 1 апреля 2015 14:40
Мобильный оператор Азербайджана меняет интервал расчета звонков
IT 30 марта 2015 10:44