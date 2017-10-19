С 2018 года е-подпись для граждан Азербайджана станет бесплатной

19 октября 2017 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2018 года электронная подпись для граждан Азербайджана станет бесплатной, сказал Trend источник близкий к проекту создания сертификационного центра, который займется интеграцией е-подписи в удостоверения личности нового поколения.

В настоящее время стоимость е-подписи с трехгодичным периодом ее использования для граждан Азербайджана составляет 18 манатов. Кроме того, для физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность стоимость е-подписи, - 36 и 72 маната соответственно, а для сотрудников госучреждений - 58 манатов.

По словам собеседника агентства, выдача новых удостоверений личности ожидается с января следующего года и с учетом того, что е-подпись будет интегрирована в удостоверения, граждане смогут получить ее на безвозмездной основе.

"Срок действия сертификата электронной подписи в новых удостоверениях составит пять лет. По завершении указанного периода, необходимо будет лишь продлить срок действия сертификата. Пошлина за интеграцию е-подписи в удостоверения личности не будет взиматься. То есть цифровая подпись будет выдаваться бесплатно", - сказал источник.

Е-подпись упрощает доступ граждан к электронным услугам госучреждений, которые доступны на портале "Электронное правительство" (e-gov.az). В настоящее время из общего числа утвержденных электронных услуг (455) в портал интегрирована 353 е-услуга. Общее количество электронных услуг, размещенных на сайтах госучреждений Азербайджана, сегодня достигает 507.

Доступ к порталу осуществляется также с использованием идентификационных данных частных предпринимателей и граждан, верификационных данных (логин и пароль), мобильной системы аутентификации, которые можно получить в электронной форме после прохождения регистрации на портале.

Официальный курс на 19 октября составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Azernews Newspaper
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