Стала известна дата начала официальной продажи iPhone 8 в Азербайджане

20 октября 2017 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 27 октября в Азербайджане стартуют официальные продажи новых смартфонов Apple - iPhone 8, сказала в пятницу Trend руководитель проектов Apple Premium Reseller в регионе СНГ Надежда Дамарад.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus представили на презентации Apple в Купертино 12 сентября. Основные отличия от предшественника заключаются в новом процессоре A11 Bionic, стеклянной задней панели, поддержке беспроводной зарядки по стандарту Qi (собственные беспроводные зарядные устройства Apple поставит на рынок в 2018 году). iPhone 8 Plus также получил новый режим «студийного света» для портретной съёмки: лицо программно обрабатывается и «подсвечивается» в нескольких вариантах.

Продажи смартфонов в США, Европе и нескольких других ключевых странах начались 22 сентября, а в России - с 29 сентября.

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Azernews Newspaper
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